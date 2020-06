XINGUARA: Janaina Pereira desiste de candidatura à vice-prefeita para continuar trabalho de combate ao covid-19

Nesta quinta feira (4) um bom exemplo veio da cidade de Xinguara. A secretária de Saúde do município, Janaina Pereira que havia sido escolhida para ser a candidata à vice-prefeita na chapa do médico Moacir Farias, apoiada pelo atual prefeito Osvaldinho Assunção, anunciou sua desistência da candidatura em decorrência da crise do Coronavírus, “Infelizmente nesse momento de pandemia eu não estaria em paz abandonando a secretaria, não é o meu perfil abandonar o barco, eu escolhi continuar cuidando das pessoas; o meu futuro político a Deus pertence, pode ser que um dia possa ter outra oportunidade ou não; é com muita tranquilidade, com muita paz no coração que decidir continuar como secretária porque o momento precisa disso, o povo precisa disso”, disse Janaina em um vídeo emocionado postado em suas redes sociais.

A expectativa era que Janaina se desincompatibilizasse do cargo no ultimo dia quatro, data limite para quem pretende se candidatar para as eleições deste ano. Ela chegou a ser cotada para ser candidata à prefeita de Xinguara, mas havia se comprometido em ser candidata à vice-prefeita indicada pelo grupo do atual prefeito, “Não conseguirei me afastar da missão que o prefeito Osvaldinho colocou em minhas mãos juntamente com minha equipe, o momento é de combater o covid-19”, explicou.

E AGORA ?: Com a desistência de Janaina de concorrer à vaga, abre-se a busca por um novo nome para compor juntamente com Moacir. Dentre os cotados estão o pecuarista e ex-secretário de agricultura, Zezinho Dantas (PSC); o vereador Alair Reis (PSD); o ex-secretário de Educação professor Vilmondes Silva (PSC); Dra Eliane (PSDB) e o odontólogo Dr. Batista. A escolha do novo candidato a vice-prefeito é uma decisão que passa pelo grupo do atual prefeito Osvaldinho Assunção.

