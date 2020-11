XINGUARA: Dr. Moacir Pires é eleito prefeito com 39,65% dos votos

O candidato vitorioso nas eleições municipais de Xinguara foi o médico Moacir Pires de Faria, que aos 71 anos ele já tem uma longa caminhada política. Em 1977, candidatou-se a prefeito em Rio Maria, tendo conseguido o objetivo no pleito seguinte em 1981. Posteriormente, mudou-se para Xinguara e em 2010 foi candidato a deputado estadual. Agora em 2020, resolveu pleitear a prefeitura de Xinguara e foi vitorioso.

Segundo Dr. Moacir, vários fatores foram decisivos para a eleição como prefeito de Xinguara, especialmente sua história de 23 anos servindo a cidade como médico, com muito amor e dedicação. Outra razão seria o apoio do atual prefeito Osvaldino Assunção que desenvolveu uma das melhores gestões da história do município, durante dois mandatos. Ademais, ele considera a equipe de candidatos a vereadores de altíssimo nível e a organização do pessoal envolvido em sua campanha.

A coligação de Dr. Moacir elegeu 9 dos 13 vereadores da câmara legislativa de Xinguara. “Para mim o poder legislativo e o poder executivo têm que andar juntos, cada um com sua função e com harmonia. Através dos vereadores que representam os interesses do eleitorado, irei atender as reivindicações da população”, disse Dr. Moacir.

O prefeito eleito afirma que priorizará a saúde num todo, buscando mais médicos, aparelhos e postos de saúde, além de um hospital regional. Outra prioridade será o investimento na educação base. Além disso, ele planeja continuar a pavimentação asfáltica na cidade e distritos, bem como investir na agricultura familiar

Dr. Moacir teve 39,65% dos votos, tendo sido 10.404 votos no total. Ele derrotou Enric Lauriano (PSL), que ficou em segundo lugar com 30,23% (7.934 votos) e Amarildo Paulino (MDB) que obteve 30,12% dos votos. (Da redação)