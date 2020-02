Xinguara: Cidade inaugura projeto “Minha casa, Minha vida” no próximo dia 13

O Governador Helder Barbalho (MDB) irá até a cidade de Xinguara juntamente com o Senador Zequinha Marinho (PSC) e demais deputados na próxima quinta-feira (13) para realização da entrega das Casas Populares, do projeto “Minha Casa, Minha Vida”.

As obras foram iniciadas em janeiro de 2018, o projeto foi executado no Jardim Tropical I, II, III e IV, novos conjuntos habitacionais de Xinguara, próximo ao Parque de Exposições da cidade.

As casas populares serão voltadas para famílias com renda abaixo de quatro salários mínimos, cada casa contém um banheiro, cozinha, sala e dois quartos, todas no mesmo padrão.

A obra foi realizada a partir de convênio da Caixa e do Governo Federal com a Prefeitura de Xinguara, o serviço de triagem e sorteio das famílias contempladas foi feito pela Secretaria de Assistência Social.

(Júlia Mahraia / da redação)