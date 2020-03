Tráfego de veículos pequenos é liberado na BR-155, após asfalto ceder entre Xinguara e Sapucaia

Foi liberado, nesta sexta (6) de março o tráfego de carros pequenos na rodovia BR-155, entre Xinguara e Sapucaia, no sul do Pará. O trecho foi destruído depois de forte chuva na região.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão no local recuperando a pista e também alguns pontos de acostamento que estavam com risco iminente de desabar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha os trabalhos e informou que a previsão é que ainda nesta sexta a rodovia seja totalmente liberada.

A pista caiu na manhã da última quinta, bloqueando o tráfego nos dois sentidos. /Fonte: G1 PA