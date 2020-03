Secretaria de Saúde de Xinguara entrega tablets para Agentes Comunitários de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, fez a entrega de 118 tablets para os agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Município. A entrega aconteceu na última terça-feira (03) de março.

O novo serviço terá mais agilidade e produtividade já que todas as informações coletadas serão lançadas no e-SUS Atenção Primária, um sistema criado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Janaina Pereira, com a implantação do novo sistema de trabalho, trará eficácia e agilidade nos serviços dos Agentes Comunitários em prol da saúde preventiva da comunidade do município. (Luiz Pereira)