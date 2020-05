Prefeitura de Xinguara distribui kits com máscara e álcool em gel

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, começou a distribuir na terça-feira (12) kits com máscara e álcool gel para população. A primeira distribuição foi realizada no bairro Jardim Tropical. Os kits estão sendo entregues nas residências de moradores dos bairros.

O município adotou a medida obrigatória do uso de máscaras, o não cumprimento das determinações previstas no presente decreto, além das penalidades previstas no artigo 268 e artigo 330 do código

penal, e acarretará as devidas sanções administrativas, civil e penal do agente

infrator, advindas do poder de polícia e multa.

Na última atualização , Xinguara estava com 34 casos confirmados de Covid-19 e dois óbitos pelo vírus , ficando em segundo lugar no número de infectados na região Araguaia.

(Júlia Mahraia)