O jovem Vinicius Lima, de 20 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (13) de março, vítima de acidente de trânsito, no centro de Xinguara. Ele sofreu o acidente na Rua 1º de maio, após colidir com a motocicleta em um caminhão que estava parado.

O jovem estudante da escola Dom Luiz de Moura Palha, veio a óbito no local do acidente, antes da chegada do socorro. (Luiz Pereira)