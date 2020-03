Após término de namoro, jovem se suicida em Xinguara

O jovem William Henrique (25) usou uma corda para se enforcar e tirar a própria vida, no último final de semana, por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-namorada.

O fato aconteceu na casa da ex-namorada na Avenida A, Setor Jardim América em Xinguara, Pará. A ex-namorada contou á polícia que William já vinha passando mensagens para amigos, dizendo que iria se suicidar. Ela disse que foi a rua lanchar e quando retornou encontrou o ex-namorado enforcado sem vida.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para investigação. Luiz Pereira