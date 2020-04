Tucumã tem mais três resultados positivos e já soma oito casos da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Tucumã, no sudeste do Pará, confirmou na tarde desta segunda-feira, 27, mais três casos positivos da Covid-19. Com isso, o município passa a contabilizar oito casos positivos da doença.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Raphael Antônio, os três novos pacientes são uma criança de dois anos e um casal – um homem de 42 anos e uma mulher de 34 anos. As três pessoas, explica o secretário, estão com sintomas leves da doença e seguem em isolamento domiciliar, sendo monitorados pela equipe da Saúde.

Segundo os dados divulgados, Tucumã tem 103 casos monitorados, 16 descartados, oito confirmados e um recuperado. O município também divulgou o número de pessoas atendidas na barreira sanitária instalada na cidade. Ao todo, desde o início da barreira, 2.618 pessoas foram paradas e avaliadas.

De acordo com Raphael Antônio, todos os casos positivos passam bem e se encontram em isolamento domiciliar. Ele observa que um dos casos já foi completamente recuperado e teve alta médica.

O secretário, que comunicou os novos casos através das redes sociais, informou que ele teve contato com um dos casos positivos, o homem de 42 anos e, por isso, vai ficar em isolamento domiciliar por sete dias. Depois desse prazo, realizará o teste para a Covid-19.

“Se o resultado for negativo, eu retomo as minhas atividades normais. Caso seja positivo, vou seguir em isolamento, até ficar curado,” frisou ele, acrescentando que o momento é crítico e que todas as pessoas precisam fazer a sua parte – evitando contatos, aglomerações e circular pelas ruas sem necessidade.

“Permaneçam em isolamento social. Isso não quer dizer que você não trabalhe, mas procure tomar as medidas preventivas, como usar máscaras. Essa doença é séria e só o poder público não vai dar conta de combatê-la. Todos nós precisamos fazer a nossa parte”, alertou o secretário.

(Com informações de Zé Dudu)