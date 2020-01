Tucumã: Homem é executado a tiros no Setor Maracanã

A Polícia Civil da Delegacia de Tucumã, no sudeste do Pará, iniciou as investigações sobre o assassinato de um homem que foi morto a tiros na noite desta terça-feira (28). O crime aconteceu em uma rua nas proximidades de um bar localizado no Setor Maracanã, área urbana da cidade.

A vítima foi identificada como Expedito Lopes da Silva, de 48 anos. De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, o ator dos disparos fugiu após a vítima ser atingida e cair no chão.

O atirador ainda não foi identificado e a polícia busca informações e faz diligências neste momento para tentar identificá-lo e prendê-lo ainda no período de flagrante. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

(Tina Santos)