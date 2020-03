Tucumã: Agência bancaria e casa lotérica tem aglomeração de pessoas

Na manhã desta segunda-feira (30) de março, a movimentação em frente à uma agência bancária e uma casa lotérica no Município de Tucumã foi de intensa aglomeração de pessoas.

Na última sexta-feira dia, 27, o Prefeito Adelar Pelegrini e Associação Comercial acertaram a flexibilização do decreto Municipal e foi decidido que reabrissem o comercio em Tucumã Nesta segunda-feira dia 30 de março.

O pedido do prefeito é que os empresários adotem as medidas de prevenções recomendadas pelo ministério da saúde contra o contágio do coranavirus Covid-19. (Com informações do repórter Juscelino Show de Tucumã)