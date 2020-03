Acidente de transito deixa dois mortos na zona rural de Tucumã

A Polícia Civil de Tucumã identificou as vítimas de um acidente de transito ocorrido no último sábado (28) de março, em uma estrada vicinal na divisa dos Municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte.

De acordo com informações da Policia Civil de Tucumã, uma motocicleta bateu violentamente contra um caminhão, vitimando, Germerson da Silva Lacerda e Álvaro Wanderley Alves Macedo.

As vítimas que estavam na motocicleta morreram no local do acidente. O motorista do caminhão se evadiu do local com o veículo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã. (Com informações do repórter Juscelino Show de Tucumã)