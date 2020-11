SAPUCAIA: Wilton Lima será o próximo prefeito de Sapucaia com 57,55% dos votos, diz pesquisa.

Desta vez já é certo que o prefeito de Sapucaia, Marcos Vinicius ‘Marquinhos’ (PSDB) elegerá o seu sucessor, isto é o que mostra a pesquisa realizada na cidade e zona rural de Sapucaia. Com a eleição polarizada em duas candidaturas, a população não teve dificuldades para definir em quem votar, há 10 dias para a eleição o índice de indecisos é de apenas 5,66%.

Na modalidade estimulada, mostra que se a eleição fosse hoje o candidato Wilton Lima (MDB) seria o eleito com 57,55% dos votos. O seu concorrente Cleiton Gárcia (PSC) teria apenas 36,79% da intenção de votos. O quadro mostra que a eleição está definida, pois o percentual de indecisos não interfere no resultado final.

Wilton Lima é o atual vice-prefeito de Sapucaia, ele é ex-vereador e, além do apoio do prefeito Marquinhos, também é o candidato do governo do Estado.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o nº PA02686/2020. Foi realizada no período de coleta de 30/10/2020 a 31/10/2020, no município de Sapucaia/PA, em todos os bairros das zonas urbanas e rural.

A pesquisa foi feita pelo Instituto Eco Consultoria Empresarial & Pesquisa (Ecodatta pesquisas) de Belém, que entrevistou 225 pessoas, a margem de erro máxima é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança estimado é de 95%.

A metodologia é de cunho quantitativo, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de questionário estruturado, junto a uma amostra representativa do eleitorado. A pesquisa teve o objetivo de avaliar a corrida eleitoral para prefeito no Município de Sapucaia/PA, obedecendo aos critérios estabelecidos na Lei eleitoral.

