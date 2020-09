SÃO FELIX DO XINGU: Segunda Etapa do Evento Territórios Sustentáveis reúne Secretarias e traz benefícios à produção rural do Município

Está acontecendo nesta manhã de terça-feira (01), em São Felix do Xingu, a segunda etapa do programa de agronegócios “Territórios Sustentáveis” do Governo do estado, sendo que a primeira etapa ocorreu no mês de agosto, também em São Felix. O evento objetiva-se a estimular a produção rural sustentável e gerar uma adequação tanto fundiária quanto ambiental dos produtores rurais do Município.

Segundo Ana Paula Mello, Assessora de comunicação da Secretaria De Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado, o evento faz parte de um projeto macro que se chama Plano Estadual Amazônia Agora. “O principal objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável para que o homem do campo consiga trabalhar e produzir mais e melhor, com apoio técnico que vem dos órgãos ambientais, e também com a facilidade de conseguirem linhas de crédito”. Destaca Ana Paula.

Participam do encontro diversas autoridades e profissionais da área, tais como os gestores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente: Raul Potássio e Rodolfo Zaluth; a pretendente da EMATER PA (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará): Cleide Amorim; e o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca: Lucas Vieira.

Ocorreu no evento a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a ADEPARÁ e o Sindicato de produtores rurais de São Felix do Xingu, a fim de possibilitar tramitações de liberações com normas expedidas pela ADEPARÁ de forma desburocratizada.

Para Francisco Torres de Paula (popular Torrinho), Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais De São Felix do Xingu, a importância deste programa é gigantesca não só para o produtor rural de São Felix, mas para toda a PA 279. “É um incentivo para que o produtor pare de desmatar ilegalmente ao aumentar sua produtividade (…) com a elaboração dos projetos através da EMATER e o acesso a recursos com custo barato através do BANPARÁ. O Sindicato será um elo de ligação do produtor rural de São Felix do Xingu com a SEMA- Secretaria de Estado e Meio Ambiente.” Afirma Torrinho.

O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Lucas Vieira, vê a ação do programa “Territórios Sustentáveis” como um programa que está dando certo graças à articulação das secretarias do governo do estado que estão trabalhando juntas. “A Secretaria de Agricultura tem papel primordial ao mostrar que aquele produtor pode produzir mais, consciente e prejudicando menos o meio ambiente. Então a gente vai fazer entrega de hectare de capital de safra para quem introduzir o programa; a gente vai entregar até 10 hectares de pastos rotacionados no sistema com toda a assistência técnica da EMATER e do SENAE (…) A gente vai trabalhar também para o melhoramento da qualidade genética do gado de leite, para aprimorar o plantel da região”.

O evento que teve início às 08h30min da manhã, na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de São Felix do Xingu, ainda prevê para este dia visitas às propriedades rurais localizadas em Tucumã, município vizinho, e capacitação de técnicos para atendimentos aos produtores rurais na realização de inscrições do CAR- Cadastro Ambiental Rural, que regulariza a documentação de quem participar do programa.

