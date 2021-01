SÃO FELIX DO XINGU: Prefeito, Vice e Vereadores tomam posse em cerimônia aberta ao povo

A manhã do primeiro dia do ano em São Felix do Xingu foi marcada pela cerimônia de posse do Prefeito João Cleber, do Vice-prefeito Batista Abreu e dos 15 vereadores, eleitos para o mandato de 2021/2024. A sessão foi presidida pela vereadora Josy do RH (PSC), que foi a vereadora mais votada nas eleições de 15 de novembro de 2020, com 891 votos.

A solenidade foi realizada no Ginásio Poliesportivo Raimundo Gomes, onde a população também compareceu. Foram seguidas as recomendações de segurança contra o Covid-19.

Um momento marcante da solenidade foi o discurso de posse do prefeito João Cleber que afirmou que seu mandato será para buscar melhorias e desenvolvimento para São Félix do Xingu e cuidar do povo. “Nosso maior patrimônio é o nosso povo, lutarei incansavelmente para desenvolver políticas públicas que venham atender os anseios e necessidades do nosso povo”, afirmou o prefeito.

Além disso, em seu discurso o prefeito disse com firmeza diante da população, vereadores e secretários escolhidos que “todos os Secretários estão aqui para trabalhar para o povo, e aquele que não corresponder ao anseio da população serão exonerados”.

Na ocasião, também ocorreu a eleição dos membros da mesa diretora do poder legislativo. O vereador Gonçalo de Sousa Araújo, popularmente conhecido como Gonçalo, foi eleito pra ocupar a função de presidente da Câmara Municipal de São Félix do Xingu, com chapa única. (Da Redação)