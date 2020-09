SÃO FÉLIX DO XINGU: Estado inicia projeto para construção de ponte sobre o Rio Fresco

O governo do estado iniciou projeto para a construção de uma ponte sobre o Rio Fresco, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. A obra, que deve ligar a sede de São Félix do Xingu as principais regiões produtoras do município, é uma solicitação do governo local desde 2017.

Segundo o governo municipal, o projeto ganhou força após reuniões realizadas com governador do Pará, Helder Barbalho, onde foram colocadas as necessidades de construção da ponte, para facilitar o acesso e escoação da produção agrícola de São Félix do Xingu. Uma equipe da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) realizou uma visita técnica no dia 30 de agosto, para avaliar todas as condicionantes que darão suporte à equipe de engenharia na elaboração do projeto base de construção da ponte.

O governo municipal ressalta que a equipe verificou o melhor ponto para construção, considerando os seguintes critérios: menos interferência urbana, áreas de possíveis desapropriações, área para locação da obra e canteiro, facilidade de acesso ao futuro empreendimento, geografia do terreno favorável à construção, levantamento topográfico e batimetria do leito do rio.

Ainda não há um prazo previsto para iniciar a construção da ponte, mas o governo municipal ressalta que a obra vai ser um grande divisor de águas no desenvolvimento do município, que tem na pecuária e agricultura suas principais matrizes econômicas. (zedudu.com.br)