Prefeitura de São Félix do Xingu decreta luto oficial pelo falecimento do ex-prefeito Antônio Levino

A Prefeitura de São Félix do Xingu, no sul do Pará, decretou, na manhã desta segunda-feira (13), luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito do município Antônio Levino. O ex-prefeito faleceu na manhã desta segunda-feira em Goiânia (GO), onde estava fazendo tratamento, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Antônio Levino foi prefeito de São Félix do Xingu por três mandatos, de 1997 a 2004 e de 2009 a 2012. Pioneiro na região sul do Pará, o ex-prefeito tinha 77 anos.

Ele sofreu um AVC no dia 3 deste mês e, desde então, estava internado em um hospital de Goiânia (GO), onde faleceu na manhã de hoje.

(zé dudu)