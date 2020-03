PM destrói plantação de maconha em São Félix do Xingu

O 36° Batalhão de Polícia Militar localizou e destruiu na quarta-feira (11), uma plantação de maconha com aproximadamente 2 mil pés da droga, localizada no Distrito de Sudoeste Município de São Félix do Xingu.

Segundo a PM, depois de receber denúncias anônimas os policiais percorreram alguns KM a pé pela mata de difícil acesso para poder encontrar os pés de maconha.

Parte da droga foi apreendida e levada até a Delegacia de Polícia Civil, de onde foi encaminhada para exame pericial e o restante foi queimado no próprio local, toda ação foi registrada pela equipe através de vídeos e fotos.

De acordo com a polícia, ninguém foi preso porque quando os policiais chegaram à plantação o local já estava deserto, mas apesar de não ter havido prisões, um inquérito foi instaurado para apurar quem são os donos da droga e do terreno onde estava a plantação. (Repórter Juscelino Show de Tucumã)