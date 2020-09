Pesquisa revela que João Cleber seria eleito com 58,0% se a eleição fosse hoje

De acordo com a pesquisa de opinião pública realizada em São Felix do Xingu, se a eleição fosse hoje, João Cleber seria eleito com 58,0% dos votos. O segundo lugar seria da atual prefeita Minervina que atingiria 13,0%; Pastor Sidney ficaria em terceiro com 8,0%; demais opções de candidatos somariam 12,0%. Os que não opinaram e branco/nulos somariam 9,0%. Isto na modalidade estimulada.

Já na modalidade espontânea, o mais votado também seria o ex-prefeito João Cleber com 35,7%; Minervina ficaria em segundo lugar com 8,4%; em terceiro haveria um empate entre Sidney e Darci, ambos com 1,4%; demais opções de candidatos somariam 2,4%. A soma dos que não tem definição de voto é de 50,7%.

No quesito rejeição, Minervina tem 57,0%; João Cleber tem 16,0%; e Du Reis tem 6,0%; demais opções de candidatura somam 7,0%. A soma dos que não sabem ou que não tem resposta sobre quem rejeitariam perfaz 14,0%.

A pesquisa foi realizada no Município de São Felix do Xingu – Pará, no período de agosto de 2020, pelo Instituto Destak. As despesas foram custeadas pelo próprio instituto. 400 pessoas foram entrevistadas. O nível de confiança utilizado é de 95%. A pesquisa teve o objetivo de avaliar a corrida eleitoral no Município.

(da redação)