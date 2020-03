Estradas intrafegáveis no Município de São Félix do Xingu

Motoristas de caminhões estão tendo dificuldade de trafegar pelas estradas do município de São Félix do Xingu. Vários caminhões atolaram no Distrito Ladeira Vermelha.

Dezenas de caminhoneiros na terça feira 10, denunciaram nas redes sócias as péssimas condições da estrada vicinal que dá acesso ao distrito de Ladeira Vermelha e aos demais distritos e vilas daquela região como Osvaldo, Tailândia e Lindoeste.

Muitos citam que colocaram apenas barro nas estradas as deixando praticamente intrafegáveis no inverno.

(Jornal Xingu News)