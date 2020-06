EDITAL DE CONVOCAÇÃO SÃO FÉLIX DO XINGU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Associação Para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Alto Xingu – ADAFAX, inscrita sob CNPJ nº 07.291.809/0001-69, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da mesma, convoca os associados, que nesta data são em número de 20 (vinte), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da Cooperativa CAMPPAX, situada à Travessa Antônio Nunes, Nº 123, Bairro Centro, CEP. 68.380-000, São Felix do Xingu, Estado do Pará, e de acordo atendimento das recomendações da OMS, e decretos pré-estabelecidos, a higienização será feita na entrada do galpão aberto da Cooperativa, todos os sócios deverão estar em uso de mascaras, a demarcação de distanciamento nos assentos, serão feitas pela ordem de chegada de cada sócio, onde todos presentes também poderão acompanhar através do kit multimídia de telão e data show disponibilizados pela ADAFAX, no dia 02 de Julho de 2020, numa quinta-feira, às 07:00 (sete horas) com a presença da maioria absoluta de metade mais 01 (um) dos associados em primeira convocação, às 08:00 (oito horas) com a presença de 1/3 (um terço) dos associados em segunda convocação e às 09:00 (nove horas) com a presença de no mínimo 1/3 (um terço) dos associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

2. Pauta da Assembleia Geral Extraordinária;

1. Reforma geral do estatuto social;

2. Alteração do endereço da Adafax;

3. Reestruturação do conselho de administração da Adafax;

4. Ratificação de admissão de associados;

5. Ratificação de desligamento de associados;

6. Eleição e posse dos componentes da diretoria;

7. Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal;

8. Planejamento para 2020;

São Felix do Xingu, Pará, 17 de Junho de 2020.

José Julião do Nascimento

Presidente

Baixe o PDF no link a seguir

EDITAL ADAFAX 2020-2019