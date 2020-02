Adolescente de 14 anos engravida de padrasto após ser estuprada em ‘rituais espíritas sexuais’ em São Félix do Xingu

O padrasto de uma adolescente de 14 anos foi preso suspeito de prática de estupro de vulnerável em São Félix do Xingu, no Sul do Pará.

Segundo relato da vítima à Polícia, os abusos começaram quando ela tinha 12 anos e ocorriam em “rituais espíritas sexuais”. A vítima foi encaminhada para exames periciais que confirmaram a violência e gravidez.

O caso foi registrado pela Superintendência Regional do Alto Xingu. De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita a partir de relatos do Conselho Tutelar do município.

A adolescente e testemunhas foram ouvidas no inquérito policial. A mãe confirmou os crimes e, segundo a Polícia, foi conivente com os abusos. O padrasto foi preso temporariamente na última quinta (6). (G1/PA)