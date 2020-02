SANTANA DO ARAGUAIA: Prefeitura inaugura nova Instituição para idosos

Aconteceu na manhã do último domingo (2) em Santana do Araguaia a inauguração da instituição de Longa Permanência do Idoso. Uma das melhores estruturas para o acolhimento de idosos da região. No evento compareceu o Prefeito Zé do Quinca juntamente com a primeira dama Maria Francisca, houve há presença também de vereadores, autoridades, empresários e da população do município.

Este projeto foi um momento ímpar para o povo “santanense”, beneficiando principalmente os idosos, que se sentiram acolhidos com segurança.

O prefeito ofereceu a todos que estiveram presentes na inauguração um almoço em forma de agradecimento, o mesmo demonstrava-se satisfeito em concluir mais um de seus projetos, levando este como uma forma de presente para os idosos que residem em Santana do Araguaia.

(Redação por Della Rosa)