SANTANA DO ARAGUAIA: Zé do Quinca oficializa candidatura com Tião da Parasul

Na última segunda-feira (14), em Santana do Araguaia, foi realizada a Convenção Partidária municipal na qual foram oficializadas as candidaturas de Zé do Quinca (PL) para prefeito e de Tião da Parasul (Democratas) para vice. Marcaram presença o deputado federal Hélio leite e o deputado estadual Alex Santiago, além de diversos pré-candidatos a vereadores dos partidos que apoiam o PL no pleito: Democratas, PSB, PTB e IPSC.

Compuseram a mesa, a primeira-dama Maria Francisca, o vereador Beto Toledo, o Doutor Moacir Sampaio que é médico do Hospital São Francisco, o Secretário de Educação Djalma Moreira, o Secretário de Administração Wellington Lopes e o Jeová de Aguiar o qual é empresário da cidade. (Ana Rosa)