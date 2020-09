A secretaria Municipal de Saúde de Santana do Araguaia com parceria do grupo JBS, recebeu 20 leitos hospitalares, ou seja, camas com colchões, grades de proteção e três posições diferenciadas; além de bombas de infusão. A diretora do Hospital São Francisco, Kelly Cristo, afirmou “Esses leitos trouxeram mais conforto e segurança para os pacientes do hospital.”. Mais uma grande melhoria para a saúde do povo Araguaiense.

(da redação)