SANTANA DO ARAGUAIA: PM prende motorista que realizava manobras proibidas e portava revolver

No último domingo (27), por volta das 17 horas, a Polícia Militar estava realizando Patrulhamento ostensivo quando a guarnição avistou um indivíduo em atitude suspeitas, pois o mesmo estava realizando manobras de conversão proibida. Ao ver a polícia, o indivíduo adentrou com o veículo na contramão, a PM foi ao encalço dele dando ordem de parada e o acusado obedeceu. Ele estava dirigindo uma Toro branca em que foi feita a busca pessoal e veicular, e encontrado um revólver calibre 38 e 10 munições. O mesmo estava com sinais de ter ingerido bebidas alcoólicas. Não houve resistência, ele foi conduzido para a delegacia para procedimentos cabíveis. (Informações do Major Rone Alves)