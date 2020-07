SANTANA DO ARAGUAIA: Pesquisa revela que Zé do Quinca seria reeleito com 42,07% e Eduardo da Machado fica em segundo lugar com 28,48%

De acordo com pesquisa de opinião pública realizada em Santana do Araguaia, se a eleição fosse hoje, o atual prefeito Zé do Quinca (PL) seria reeleito com 42,07% dos votos. O segundo colocado seria o ex-prefeito Eduardo da Machado (MDB) que atingiria 28,48%; Nilton Militão ficaria com 11,65% dos votos e o empresário Goianinho (PP) ficaria em quarto lugar com 1,94%. Os que não opinaram e os indecisos somam 15,86%. Isto na modalidade estimulada.

Já na modalidade espontânea o mais votado também seria o atual prefeito Zé do Quinca com 31,40%; o ex-prefeito Eduardo da Machado ficaria em segundo lugar com 18,80%; seguido por Nilton Militão 5,50% e Goianinho com 0,30%. A soma dos que não tem definição de voto é de 44%.

No quesito rejeição, Goianinho tem 21,04%; Zé Quinca tem 19,09%; Eduardo da Machado tem 16,50% e Nilton Militão 17,80%. A soma dos que não sabem e não tem resposta soma 25,56%.

A pesquisa foi realizada no município de Santana do Araguaia, sul do Pará, no período de 21 a 23 de julho de 2020, pelo Instituto Desttaq Pesquisa Gestão e Mercado, de Belém. As despesas foram custeadas pelo próprio instituto. 400 pessoas foram entrevistadas e a margem de erro e de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na justiça eleitoral com o nº PA 07912/2020.