SANTANA DO ARAGUAIA: Pesquisa aponta vitória de Zé do Quinca com 40,10% dos votos

Há apenas 10 dias da eleição que vai escolher vereadores e prefeitos, em Santana do Araguaia a opinião pública já se manifesta indicando quem será o eleito. Em pesquisa realizada na cidade e na zona rural mostra que se a eleição fosse hoje o atual prefeito Zé do Quinca (PL) seria reeleito.

De acordo com a pesquisa, 40,10% dos entrevistados reelegeria o atual prefeito Zé do Quinca para mais um mandato; o segundo colocado seria o ex-prefeito Eduardo da Machado (MDB) com 26,50%; Nilton Militão (PSB) ficaria em terceiro lugar com 16,50%; Heleno Peixeiro (PTC) seria o quarto colocado com 2,00% e Goianinho da Moto Peças (PP) ficaria em último lugar com 1,10%. Os que não opinaram e disseram estar indecisos somam 13,80%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o nº PA-01043/2020 e realizada no período de coleta de 30/10/2020 a 01/11/2020, no município de Santana do Araguaia/PA, em todos os bairros da cidade é zona rural.

A pesquisa foi feita pelo Instituto Doxa Arte & Comunicação S/S LTDA, de Belém, que entrevistou 350 pessoas. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de segurança de 95%de significância.

A metodologia é de cunho quantitativo, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de questionário estruturado, junto a uma amostra representativa do eleitorado. A pesquisa teve o objetivo de avaliar a corrida eleitoral no Município para Prefeito de Santana do Araguaia/PA, obedecendo aos critérios estabelecidos na Lei eleitoral.

