Na última terça-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Araguaia começou os atendimentos no Centro de Atenção ao Covid-19, para pacientes com o vírus ou suspeita. Os pacientes terão atendimento preparado no centro que conta com 10 leitos para casos de urgência e uma equipe de médicos, técnicos de enfermagem e assistentes administrativos. O centro é situado na Rua Elias zaguri, antigo hospital do Dr. Vagner. (da redação, com informações de Ana Rosa)