Nesse último domingo (02) ás 19hr ocorreu a posse do novo pároco Joaquim Teixeira e a acolhida do novo vigário paroquial Pe. Alessandro Chagas, na igreja católica Matriz de Santana do Araguaia.

A cerimônia contou com a presença do Bispo de Santíssima Conceição do Araguaia Dom Dominique, que deu inicio a cerimônia de posse entregando a população católica de Santana do Araguaia os novos membros que irão conduzir as religiosidades da Matriz.

(Della Rosa)