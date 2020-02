Inauguração do Posto de Saúde que atenderá bairros do munícipio

Foi inaugurado na manhã da última quarta-feira (19) a nova unidade de saúde, por meio da Secretaria de Saúde foi inaugurado o posto de saúde Carolina Lopes da Silva, que atenderá os bairros Alto da Conquista e São Joaquim.

A solenidade contou com a presença do prefeito Zé do Quinca, da primeira-dama Maria Francisca, vereadores e empresários. Com muita emoção e orgulho da conquista o secretário de administração Wellington Lopes agradeceu em seu nome e de sua família a homenagem feita, pois o nome Carolina Lopes da Silva nomeado o novo posto de saúde, é o nome de sua finada mãe.

Para finalizar a solenidade contou com um café da manhã para todos os convidados.