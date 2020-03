Distrito Barreiras dos Campos (PA): Caminhão tomba na “curva da morte”

Um caminhão tombou e caiu dentro de um córrego na curva da morte na PA 411 no trecho entre a balsa no rio Araguaia ao distrito Barreiras dos Campos, no município de Santana do Araguaia.

O acidente ocorreu por volta das 17h deste domingo (15/03). O motorista do caminhão sobreviveu.

Segundo informações a curva é muito fechada e não há sinalização no local, assim quem não conhece a estrada corre sério perigo.

Recentemente um homem morador de Redenção morreu nesta mesma curva. Nesse acidente a esposa e o filho menor de idade sobreviveram. (Com informações de Samuel Cavalcante).