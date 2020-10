Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite segue até 30 de outubro

No dia 5 de outubro, iniciou-se a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. No município de Santana do Araguaia, todos os postos de saúde estão realizando a ação de vacinação em crianças de 1 a menores de 5 anos, bem como de multivacinação em crianças e adolescentes de até 15 anos.

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa, a chamada Paralisia Infantil, causada pelo vírus que se localiza no intestino, principalmente em crianças, embora possa ocorrer em adultos.

A coordenadora de vigilância em saúde do Município de Santana do Araguaia, Sara Gouveia, comunica a todos os pais e responsáveis que levem seus filhos para vacinar, no horário das 8 horas às 5 horas da tarde. A campanha segue até 30 de outubro.

(da redação, com informações de Ana Rosa)