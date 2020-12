SANTA MARIA DAS BARREIRAS: PM recupera trator furtado na madrugada deste sábado (19)

Na madrugada deste sábado (19), um trator foi furtado em uma fazenda no Município de Santa Maria das Barreiras. A Polícia Militar do Distrito de Nova Esperança logo iniciou as buscas na madrugada, sob comando do Sargento Fernandes e seu adjunto Cabo Fabrício, e conseguiu recuperar o trator cedo pela manhã.

Os bandidos haviam abandonado a máquina na estrada que liga a BR-158 ao Distrito de Agrovila, acuados ao perceberem que a PM estava no encalço e fugiram tomando rumo ignorado. O operador do trator agora pôde ter o bem, que era locado, de volta. (Da Redação, com informações de Domingos Ribeiro)