Santa Maria das Barreiras: Caixa vai usar caminhão para atender demanda do auxílio emergencial em Casa de Tábua

A Caixa Econômica Federal vai usar caminhão para reforçar o atendimento no saque do auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal em Santa Maria das Barreiras.

Uma boa notícia para os moradores do município de Santa Maria das Barreiras, principalmente para os que residem no distrito de Casa de Tábua e entorno. Na próxima terça-feira (08) a Caixa Econômica Federal, estará com uma equipe de funcionários da agencia de Redenção, realizando atendendo a população no auxílio emergencial do Governo Federal.

O atendimento será realizado no Caminhão da Loterias da Caixa, que foi disponibilizado para a realização de atendimentos na região do sul do Pará. O atendimento ocorrerá de terça-feira até a sexta-feira (11), no horário de 8hs as 14 hs. O atendimento itinerante visa diminuir o fluxo de beneficiário na agencia de Redenção, e facilitar o atendimento aos beneficiários. A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Social, que dará todo apoio a equipe não estão dando conta do fluxo de beneficiários. Serão ofertados os serviços de saque do auxílio emergencial, orientações, consultas de cadastros e outros serviços relacionados ao benefício. Quem tem direito a auxílio emergencial: trabalhadores informais microempreendedores individuais (MEI), autônomos e intermitentes sem emprego fixo, que não estejam recebendo benefício previdenciário ou seguro-desemprego.

(blodinhosantos)