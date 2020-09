Santa Maria das Barreiras: Caixa Econômica atende mais de 600 pessoas com auxilio emergencial em Casa de Tábua

Caixa Econômica atende mais de 600 beneficiários do Auxílio Emergencial em Casa de Tábua, e injeta mais de 250 mil reais na economia local.

A ação foi realizada por uma equipe de funcionários da Agência da Caixa Econômica Federal de Redenção, sob a coordenação do servidor Pablo Ricardo. O atendimento foi realizado durante os dias 08,09,10 e 11, no Caminhão da Loterias da Caixa.

Mesmo enfrentando dificuldades com o sistema de transmissão devido a precariedade do serviço de internet da localidade, a equipe consegui liberar o pagamento de mais de 600 benefícios para moradores do Distrito de Casa de Tábua e entorno.

A ação inédita do órgão financeiro, contou com a parceria da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Social , que tem Maria do Socorro Gomes , como chefe da pasta. A população elogiou o trabalho de toda equipe que não mediu esforços para atender cada beneficiário que foi até o local para sacar o benefício.

De acordo com a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, Marcia Gomes, os servidores da Caixa Econômica, deram um show de atendimento e deixou a população satisfeita com o serviço prestado. ” Nós queremos parabenizar e agradecer a toda equipe da Caixa Econômica, que atuou nesse trabalho de tamanha importância para a população de Casa de Tábua e adjacências, houve dias que o atendimento se estendeu até as 17 hs, e o horário oficial deles trabalharem era até às 14hs. Mas, devido ao grande fluxo de pessoas, eles estendiam o atendimento até a última pessoa ser atendida, foi uma ação que merece o reconhecimento da população” disse Márcia .



Segundo Pablo Ricardo que esteve atuando como coordenador do projeto a equipe deu o máximo de si e seguiu as orientações de Luciano Barros da Rocha, gerente geral da agência de Redenção. ” Por entender das dificuldades de deslocamento, dificuldades de orientações e outros problemas que dificultavam o acesso da população de Casa de Tábua, ao benefício, o nosso gerente Luciano Barros, pediu que o atendimento fosse o melhor possível e nós seguimos as orientações que nos foram solicitadas pela direção da agencia’’, disse Pablo Ricardo.



A presença do Caminhão das Loterias da Caixa, foi uma forma encontrada pela Caixa Econômica para atender as localidades onde a população possuem dificuldades de obter o benefício. (blog Dinho Santos)