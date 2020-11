SANTA MARIA DAS BARREIRAS: Adriano Salomão é o prefeito eleito com 51,81% dos votos

O prefeito eleito de Santa Maria das Barreiras/PA, Adriano Salomão (MDB), 30 anos, iniciou na política há 12 anos, sendo eleito vereador com apenas 18 anos de idade, na época considerado o vereador mais jovem da história de todo o país. Ele foi reeleito vereador três vezes consecutivas e também foi presidente do pode legislativo por três vezes.

Adriano Salomão afirma que resolveu disputar a eleição para prefeito por não concordar com o modelo da gestão atual e garante que seu governo vai promover a verdadeira mudança.

A família de Adriano Salomão também contou muito para que ele se lançasse no meio político, isto porque seu pai e mãe sempre atuaram socialmente ajudando a população do município, construindo estradas e pontes na zona rural.

Outro destaque da campanha vitoriosa de Adriano foi a atuação de sua esposa Brenda Shatylla, 25 anos, médica e mulher de personalidade forte. A Primeira Dama eleita agregou bastante ao convocar as mulheres a caminharem junto na política, e assim conseguiu levar a participação feminina para a campanha com a proposta de que na gestão de Adriano Salomão as mulheres terão vez.

A escolha do nome da pastora Gessi (PSL) como candidata a vice-prefeita, também contribuiu para a eleição de Adriano. Pastora Gessi sempre atuou em Projetos sociais.

Adriano Salomão se elegeu com 51,81% dos votos, o segundo colocado Emivaldo Amancio ficou com 30,38%. (Da redação)