Motorista de caminhão leiteiro é assassinado na Colônia Condespar

No último sábado (22), por volta das 23 horas, um motorista de caminhão leiteiro, parou em Casa de Tábua (distrito do Município de Santa Maria das Barreiras), no KM 05 da Estrada da Colônia Condespar, quando foi assassinado covardemente com um tiro na nuca. A vítima havia encostado o caminhão na estrada e ainda o deixado com motor ligado com o intento de tomar água. Ainda não foram levantados depoimentos que ajudem a esclarecer o assassinato e quem seria o criminoso. A Polícia Civil do Distrito de Casa de Tábua está trabalhando na investigação.

