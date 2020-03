A cheia do Rio Maria por causa das intensas chuvas que caiu sobre a cidade de Rio Maria e região, causou alagamentos neste domingo (15) de março, de várias casas localizadas as margens do Rio.

Algumas famílias já foram retiradas de suas residências e levadas para um lugar seguro. Um dos imóveis atingidos foi uma fábrica de tijolos localizada no setor Remor em Rio Maria.