Santa Maria das Barreiras: Partidos oficializam candidaturas para prefeitura do município

No último final de semana, no município de Santa Maria das Barreiras, foram realizadas duas convenções partidárias municipais que oficializaram candidaturas aos cargos de prefeitura para as eleições 2020.

Adriano Salomão, morador do distrito de Casa de Tábua, foi definido no sábado (05) como o candidato a prefeito do MDB, juntamente com a Vice Pastora Gessy do PSL. O candidato discursou e foi digno de muitos aplausos dos presentes, bem como o Grupo Salomão recebeu elogios por ter estado à frente da organização do evento.

A composição partidária da chapa conta com 41 pré-candidatos a vereadores, dos partidos MDB, PSL e PL que seguem na coligação, além do apoio do Deputado Alex Santiago (PL) que estava presente e também discursou. Ainda, 7 vereadores com mandato fizeram parte da convenção, quais sejam, Eduardo Esteves – o Duda, a presidente da Câmara Clenir Del Sant, Janddelson Mundoca, Wiraton Resende, Fábio Luiz, Francislene e Romeu Costa.

Já no domingo (06), o Dr. Kallil foi oficializado como candidato a prefeito na convenção partidária do PSB, tendo o ex-vereador “Toim dos Índios”, de Casa de Tábua, como vice da chapa. A candidatura conta com o apoio do Deputado Federal Cássio Andrade, Deputado Estadual Fábio figueiras, o prefeito de Bannach Valber Milhomen, além de outras importantes lideranças regionais.O PSB em Santa Maria das Barreiras não buscou e não fez coligação para concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-prefeito, pois concorrerá apenas com seus membros filiados. Em breve entrevista à nossa redação, Dr. Kallil afirmou “Com a mudança da Lei Eleitoral acabando com as coligações proporcionais, não haveria sentido de número expressivos de candidatos e sim qualidades dos mesmos, suas relações pessoais e sociais (…) Seguimos nossos projetos sem alianças com quaisquer grupos políticos atualmente existentes, e criamos novo modelo de política e novos líderes para um novo tempo”. O PSB indica juntamente com a chapa 7 candidatos a vereadores, 3 mulheres e 4 homens. (Da Redação)