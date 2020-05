RIO MARIA: Vendedores autônomos contaminados com COVID-19 vendiam produtos de porta em porta

A Polícia Militar da cidade de Rio Maria, no sul do Pará, na manhã da última quarta-feira 20, desenvolveu uma ação um pouco diferente das que são feitas no cotidiano policial.

A Polícia Militar foi informada que uma van circulando pela cidade, com um certo número de vendedores autônomos, que estavam indo de porta em porta das residências de Rio Maria, oferecendo produtos fisioterápicos.

O grupo formado por 15 pessoas de diferentes cidades, foi abordado por uma equipe da Polícia Militar e Vigilância Sanitária e levados para o realizar exames de testagem da Covid-19. De acordo com informações do sargento Silvio Costa, dos 15 integrantes do grupo, havia 4 foram estavam infectados com coronavirus. Os quatro vendedores são oriundos do município de Ananindeua, localizado na região metropolitana de Belém. Os quatro diagnosticados com a COVID-19, juntamente com os demais integrantes foram orientados a retornar para as suas cidades de origem. De acordo com o sargento Silvio Costa, a comitiva era formada na sua maioria por vendedores do Estado do Piauí.

Dinho Santos/ informações da PM de Rio Maria