RIO MARIA: Sepultamento do IPC Edson Ozires comove município

Na última terça-feira (08), por volta das 16 horas da tarde, em Conceição do Araguaia, o IPC Edson Ozires Farias Nascimento faleceu em decorrência de Covid-19, aos 54 anos. Ele encontrava-se internado em estado grave no Hospital Regional de Conceição do Araguaia há cerca de três dias, e iria ser transferido para Belém, porém teve uma parada cardíaca e não resistiu.

O corpo foi sepultado em Rio Maria (PA), tendo sido feito o translado de Conceição do Araguaia até o Município, na quarta-feira (09). A partir das 11h30m, houve um cotejo fúnebre realizado por amigos, colegas e conhecidos até o cemitério local; a cerimônia também contou com a benção do padre. Devido às circunstâncias que ocasionou a morte, o corpo não pôde ser velado.

Edson era policial há muitos anos, conceituado e bem relacionado na cidade de Rio Maria. Além da excelente carreira na Polícia, Edson trabalhou como professor da rede pública por bastante tempo. Formado pela Universidade Estadual do Pará, ele lecionava artes e teatro em escolas municipais, onde desenvolveu um estimado projeto chamado “poesia na escola” para alunos do ensino fundamental.

A esposa da vítima, Rejane, também chegou a ser contagiada com coronavírus, no entanto encontra-se clinicamente bem, tendo já superado quase todos os sintomas da doença e acompanhado o translado do corpo e homenagens. Edson também deixou dois filhos, uma adolescente e um menino, Elis e Dionizio.

(da redação)