RIO MARIA: Diretório municipal do Patriota 51 foi inaugurado com sucesso

Na noite da última quarta-feira (11), foi realizada na Rua 11, esquina com a Av. 12, no Centro de Rio Maria, a grande inauguração do Diretório Municipal do Patriota 51.

A cerimônia contou com a participação do presidente municipal do partido, Isnaldo Alves e filiados de Rio Maria e Xinguara, e ainda, a presença da pré-candidata a prefeita de Rio Maria Cleide do Salão.

Na oportunidade, Isnaldo anunciou oficialmente, a filiação do empresário Wesley da Construforte, e também a pré-candidatura do ex-vereador louro da Serraria, a vereador pelo patriota 51. Isnaldo falou também, sobre o sucesso da campanha do partido de 500 filiados no município.

(Charlon Arraes)