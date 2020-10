RIO MARIA: 1º BIKE RIO XCM reúne 325 atletas

Aconteceu no último domingo em Rio Maria, sul do estado do Pará, o 1º Bike Rio XCM RACE. Uma competição entre cinco estados do norte do pais, envolvendo 38 cidades com atletas inscritos.

As largadas emocionantes começaram às 7:00h no posto abandonado, saída para Redenção. Neste local, denominada de Rota da Rodeio com o percurso de 80km, largaram as categorias Elite Masculino, Master A Masculino e Master B Masculino. Neste percurso os atletas demoraram cerca de 3 horas para chegar ao final.

Outras largadas aconteceram na ponte do Córrego do Hélio, denominada de Rota da Ypê com 40 km. Nesta rota participaram as categorias Elite Feminina, Open Masculino, Juvenil, Master C, Mamute e Open Feminino. Com o tempo médio de prova de 1 hora e meia.

Na categoria Open Feminino chegou em primeiro lugar a atleta Aline Lima de Araguaína – TO; já na categoria Mamute o vencedor foi Cássio Brito de Ourilândia do Norte – PA; Na categoria Master C o vencedor foi Adarcilei de Araguaína – TO; Categoria Juvenil o campeão foi Kevin Viana de Imperatriz -MA; Na categoria Open Masculina o campeão foi Luciano Andrade de Araguaína-TO; na Master B o campeão foi Wilton Guimarães de Paranã-TO; Já na categoria Master A o campeão foi Wanderson Sá de Palmas-TO; Na Elite Feminina a campeã foi Joyce de Tucumã – PA e na categoria Elite Masculina o campeão foi Diego de Paranã-TO.

Na classificação por cidade a que teve o maior destaque foi Imperatriz-MA com 64 pontos, em segundo lugar ficou Araguaína-TO com 55 pontos e em terceiro Xinguara-PA que também teve 55 pontos, porém ficou com o menor aproveitamento por atleta.

A chegada dos atletas foi marcada por grandes emoções com Sprints Finais em todas as categorias; foi montado um grid de chegada na estrada Mogno com tendas e toda a estrutura; logo depois os atletas seguiram para o Valeu Boi, onde foi servindo um delicioso almoço e a premiação de mais de 13 mil reais distribuídos nas nove categorias.

Segundo o organizador do evento Umberto Paulinelli o 1º Bike Rio XCM RACE foi um grande sucesso. “Em nosso projeto esperávamos uma média de 150 atletas, e este número foi superado em mais de duas vezes; para o ano que vem vamos montar uma estrutura bem melhor para receber uma média de 500 competidores, pois a premiação será dobrada”, afirmou Umberto. (Idelson Gomes)