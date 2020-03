LACEM entrega resultado de exame de casal, de Rio Maria suspeito de Coronavírus

A secretaria de saúde de Rio Maria divulgou no final da manhã desta segunda-feira (30) o resultado do exame enviado ao laboratório central do Estado (LACEM) do casal que está sendo monitorado. As duas pessoas moram em Rio Maria e retornaram recentemente de viagem ao exterior. A mulher apresentou quadro gripal e dificuldade para respirar.

O quadro da paciente ascendeu o alerta dos profissionais de saúde de Rio Maria, mas a chegada do resultado do exame, o qual deu negativo para o Covid-19 tranquilizou. Durante a apresentação do resultado do exame, o prefeito Paulo Barros ‘Paulinho’ e o secretário de saúde Wanderley Milhomem demonstraram otimismo na luta para proteger a população.

Hoje o comércio de Rio Maria voltou a funcionar com restrições e condicionantes aos comerciantes e população para impedir a chegada do Coronavírus.