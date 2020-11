ELEIÇÕES 2020: Sul do Pará elegeu três prefeitas

Três mulheres foram eleitas Prefeitas no Sul do Pará, neste domingo (15). Assim, manteve-se o mesmo número da última eleição, quando mulheres ganharam a disputa em São Félix do Xingu, Bannach e Cumaru. Desta vez, as prefeitas foram eleitas em Bannach, Floresta do Araguaia e Rio Maria, sendo que a prefeita de Bannach foi reeleita.

São estas as Prefeitas escolhidas pelo povo no Sul do Pará:

Em Bannach, a atual prefeita Lucineia Alves da Silva, 37 anos, natural de Guaratinga (BA), foi reeleita pelo MDB.

Em Floresta do Araguaia, Majorri Cerqueira da Silva Aquino Santigado, 33 anos, natural de Porto Nacional (TO), foi eleita prefeita pelo PL. Majorri é esposa do deputado estadual Alex Santiago.

A ex-vereadora Márcia Ferreira Lopes, 52 anos, natural de Itanhomi (MG), foi eleita prefeita pelo MDB. Márcia formou chapa apenas de mulheres com Cleide do Salão.

(da redação, com informações de Otávio Araújo)