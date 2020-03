RIO MARIA: Dois casos suspeitos de Coronavírus estão sendo investigados

Prefeito Paulinho de Rio Maria informou em um vídeo gravado na tarde deste domingo (15) de março, que dois casos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados no município.

Na manhã do último domingo (15) por volta das 14h00min, no município de Rio Maria, a Secretaria de Saúde juntamente com a diretora Sônia Maria do Hospital Municipal e do médico Dr. Thalles Steffeson alertaram sobre suspeita de dois casos de Covid-19 (Coronavírus), os pacientes haviam chegado dos Estados Unidos (EUA) há 15 dias.

A Secretaria de Saúde do município já tomou as devidas providências, foi acionado o Hospital Regional de Conceição do Araguaia, o qual está qualificado para atender pacientes com suspeita de Coronavírus.

O município está à espera de um Kit da vigilância sanitária para que possa ter contato com os pacientes com suspeita, os mesmo já estão isolados em quarentena, colocados pela secretaria de saúde.

O material para exames foi coletado na noite de domingo, para que seja enviado até Belém para resultados precisos. A previsão para entrega de resultados é para terça-feira, na parte da tarde.

Foi determinado para que a população de Rio Maria somente fosse ao Hospital Municipal e aos Postos de Saúde em casos extremos, para que não haja mais possíveis infecções no munícipios. As escolas municipais serão paralisadas a partir de hoje (16) até os resultados dos exames, como uma forma de prevenção a população.

(Júlia Mahraia/da redação)