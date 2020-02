Veículo roubado em Redenção é apreendido pela PRF em Santarém

Uma caminhonete que estava circulando na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará, foi apreendida no domingo (9) no km 995 pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após a abordagem, o condutor do veículo apresentou a documentação, que foi verificada e se constatou sinais de adulteração.

Segundo a PRF, havia adulterações no motor, etiquetas, numeração de vidros e também no chassi. A numeração do chassi foi verificada, e os agentes notaram que a caminhonete possuía registro de furto/roubo no município de Redenção, no Pará.

Diante do fato, o condutor e o veículo foram conduzidos a 16ª Seccional de Polícia Civil e apresentados ao delegado para as providências cabíveis. De acordo com a Polícia, o jovem que conduzia a caminhonete cooperou com a ação e prestou todas as informações necessárias a equipe da PRF.

(Informações de G1 PA)