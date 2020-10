SUL DO PARÁ: Justiça eleitoral define que não haverá comícios em Redenção, Pau D´Arco e Cumaru do Norte

Uma reunião ocorrida na sede do fórum de justiça de Redenção definiu que não haverá comícios nas campanhas eleitorais deste ano nas cidades de Redenção, Cumaru do Norte e Pau D´Arco. A reunião teve a presença do Ministério Público, da juíza eleitoral da 59ª zona eleitoral e representantes partidários. A 59ª zona eleitoral é responsável pela Comarca que compreende os 3 municípios do sul do Pará. Além dos comícios, também ficam proibidos nas campanhas políticas, shows pirotécnicos e carros de som nas ruas. As decisões foram tomadas em consenso entre a justiça eleitoral da Comarca e todos os representantes de partidos, que vão concorrer às eleições em Redenção, Cumaru do Norte e Pau D´Arco. Ficam permitidos somente as caminhadas e passeatas com o uso de carros de som, reuniões em locais fechados com no máximo 100 pessoas também com uso de carros de som para candidatos a prefeito, desde que obedecidas as orientações das autoridades sanitárias como distanciamento e uso de álcool. Ainda durante a reunião, houve divergência sobre permissão para realização de carreatas. De um lado, o argumento de que as carreatas não são apresentadas propostas aos eleitores e pode provocar o chamado abuso do poder econômico. As opiniões contrárias argumentaram que, a proibição limita a campanha de rua dos candidatos, além de cercear a livre manifestação do pensamento do eleitor. Por causa do impasse, uma outra reunião nesta quinta-feira entre representantes dos partidos e a Justiça Eleitoral ficou marcada para decidir somente o tema específico sobre carretas.

(Folha de Carajás)