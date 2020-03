Sul do Pará: Discussão entre pai e filhos quase acaba em morte em Redenção

Durante uma confusão nesta terça-feira (10) de março, envolvendo o pai e dois filhos no setor Vila Maria em Redenção, um dos filhos Paulo Henrique, deu um soco na janela de vidro da residência e sofreu um corte profundo no pulso direito.

Uma guarnição da Policia Militar foi até o local e constatou a gravidade do ferimento, improvisando um torniquete com um cinto, estancando o sangramento oriundo de sua artéria que estava exposta.

O corpo de bombeiros foi chamado e conduziram o rapaz ferido para o Hospital Iraci, o médico de plantão vendo a gravidade do ferimento encaminhou Paulo Henrique para o Hospital Regional de Redenção.

No Hospital foi constatado que havia rompido a artéria braquial e os nervos da mão direita. Foi imprescindível os primeiros socorros prestados pelos militares, que terminou salvando a vida do rapaz. (Com informações de Karlos Wonnei-190)